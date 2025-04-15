Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Маврикий
  3. Pamplemousses
  4. Жилая

Жильё в Pamplemousses, Маврикий

3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
$825,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Arsenal VCA, Маврикий
Дом 4 комнаты
Arsenal VCA, Маврикий
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
$612,643
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
$464,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pamplemousses, Маврикий

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов