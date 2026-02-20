Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Каафу
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Каафу, Мальдивы

однокомнатные
5
5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Каафу, Мальдивы
Квартира 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
В продаже апартаменты и приватные виллы в отельном комплексе - "Radisson RED Maldives" 🏨С…
$233,566
Студия 1 комната в Каафу, Мальдивы
Студия 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
В продаже апартаменты и приватные виллы в отельном комплексе - "Radisson RED Maldives" 🏨С…
$233,566
Квартира 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Квартира 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише…
$428,530
Otium DevelopmentOtium Development
Квартира 1 комната в Каафу, Мальдивы
Квартира 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристи…
$233,566
Квартира 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Квартира 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише…
$346,346
Параметры недвижимости в Каафу, Мальдивы

