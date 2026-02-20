Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Каафу
  4. Жилая

Жилье в Каафу, Мальдивы

квартиры
5
дома
4
9 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Ocean Front Villa, вилла имеет прямой выход к океану слева от отельного блока. Общая п…
$524,829
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Ocean Villa это объекты, расположенные непосредственно у океана, в самой уединенной части пр…
$483,287
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Каафу, Мальдивы
Квартира 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
В продаже апартаменты и приватные виллы в отельном комплексе - "Radisson RED Maldives" 🏨С…
$233,566
Оставить заявку
OneOne
Вилла 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Вилла 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Garden Villa это двухуровневый лофт с повышенной приватностью, расположенный на второй услов…
$461,410
Оставить заявку
Студия 1 комната в Каафу, Мальдивы
Студия 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
В продаже апартаменты и приватные виллы в отельном комплексе - "Radisson RED Maldives" 🏨С…
$233,566
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Квартира 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише…
$428,530
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Каафу, Мальдивы
Квартира 1 комната
Каафу, Мальдивы
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристи…
$233,566
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каафу, Мальдивы
Квартира 2 комнаты
Каафу, Мальдивы
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише…
$346,346
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Thulusdhoo, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Thulusdhoo, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
🌴 Инвестиции в рай: приватные виллы на Мальдивах от застройщика Прямое предложение от зас…
$415,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Каафу, Мальдивы

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти