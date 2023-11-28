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Жильё в Zalpiai, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling в Pasesuvys, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling
Pasesuvys, Литва
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …
€63,500
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Capital
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