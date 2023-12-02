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Жильё в Варняй, Литва

1 объект найдено
Дом в Unguriai, Литва
Дом
Unguriai, Литва
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
ВЫБЕРИЛ НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМ ДО СВЕТА ЭКДЖЕРА! СОДИБА В КОНКРЕТНОМ ХРИСТЕ ЦЕЛИ КРАСОТЫ. ЭТО ОДН…
€1,20 млн
в месяц
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Capital
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