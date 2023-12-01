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Земельные участки в Sudeikiai, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€150,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€85,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Seimyniskiai, Литва
Продается ž.нейр. участок земли с берегами озера. - 69.55 сельскохозяйственный участок для …
€69,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Seimyniskiai, Литва
Земельные участки
Seimyniskiai, Литва
Земельный участок на домашнем хозяйстве у озера Алаушас продается. - 6,5 жилой участок зем…
€18,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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