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Земельные участки в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

14 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Шяуляй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Шяуляй, Литва
ВЫБОР СВЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО НЕ СВЕТИТ! ХОТИТЕ СВОЕГО ПОБЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ…
€164,999
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Capital
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+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
ВЫБОР РЕКРЕАЦИКАЛЬНОГО ПОСЛЕДНЕГО СВЕТА В ЛИЗДЕИКЕ G., В ФЕР ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ➜ BIG SKLYP – …
€60,000
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Capital
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+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Шяуляй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шяуляй, Литва
ПОЗЖЕ ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ В РЕЗЮМЕ G, В ОБЩЕСТВЕННОСТИ DEPARATORS - Участок в центре го…
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37061440688 vilma.stupuriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Шяуляй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Шяуляй, Литва
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 18.25 А. SKLYP = = = = = = = = =
€19,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
ПОТОК 7.45 ARIR HOME ~ 2 км. удаленный от центра города Расположение подходит для жизни и о…
€19,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€21,022
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€22,379
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
НАЧНИТЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ! ! ! НАБЛЮДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ …
€20,378
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€20,332
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
НАЧНИТЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ! ! ! НАБЛЮДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ …
€22,241
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
ЗАДАВАЯ ЗАДАЧИ, ЖИВУЩИЕ ДОМАШНИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ НЕКОТОРЫЕ СЕНГИНЫ НЕКОТОРЫХ !!! Н…
€25,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Шяуляй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Шяуляй, Литва
В СУММЕ, GYTARI, 88.13 ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ - 4 участка продаются в одном мас…
€132,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Шяуляй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
€30,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки в Шяуляй, Литва
Земельные участки
Шяуляй, Литва
€17,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Realting.com
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