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Земельные участки в Мажейкский район, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Ukrinai, Литва
Земельные участки
Ukrinai, Литва
€16,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Reivyciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Reivyciai, Литва
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kurmaiciai, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
€85,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jautakiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jautakiai, Литва
Продается в 7.95-м в. садовый участок Нуждам р. сау, Искры старые, Чувствительные, Отдых г. …
€5,000
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Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€28,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Urvikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Urvikiai, Литва
13 ARS ЖИВЕТ ПЕРМИНАЛЬНОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ПУБЛИКОЙ В НОВОЙ ЖИЗНИ, ВОС 5 МИН. ДОРОГА ИКИ МАЛЕНЬКИЙ …
€26,500
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Capital
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Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
Продается садовый участок 6.13ar с небольшим коттеджем с двумя комнатными плитами. У одного …
€6,900
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Capital
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Земельные участки в Troskuciai, Литва
Земельные участки
Troskuciai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€12,000
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Capital
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Realting.com
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