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Земельные участки в Lekeciai, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Kuras, Литва
Земельные участки
Kuras, Литва
ПРОДАЖИ В СВЕТНОМ СВЕТЕ КМ. КАУНО Р. -------------------------------- ИДЕАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ …
€33,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Lekeciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Lekeciai, Литва
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ В ГИБКОМ ГОРОДЕ _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена…
€6,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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