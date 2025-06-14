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Дома в Крятингале, Литва

1 объект найдено
Дом в Крятингале, Литва
Дом
Крятингале, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с национальным гольф-клубом в Клайпедском районе. ---------------------…
$242,739
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