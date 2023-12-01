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Жильё в Kintai, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Muize, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Muize, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
SODY WITH HA LAND WRITE, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской суеты…
€169,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом 5 комнат в Muize, Литва
Дом 5 комнат
Muize, Литва
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
€310,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English
Realting.com
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