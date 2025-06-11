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Дома с гаражом в Kalikstiskes, Литва

1 объект найдено
Дом в Kalikstiskes, Литва
Дом
Kalikstiskes, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Паркидам 4. ЖИВИТЕ ДОМ С АУДИБЛЯМИ 3 мин. Возвращаясь к Пассенджеру, Живая Ария, Жидкое Прос…
$284,872
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Capital
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Параметры недвижимости в Kalikstiskes, Литва

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