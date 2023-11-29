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Земельные участки в Кайшядорский район, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки в Budiskes, Литва
Земельные участки
Budiskes, Литва
€19,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Budiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Budiskes, Литва
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
€18,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Rumsiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rumsiskes, Литва
Участок коммерческой земли для продажи граничит с автобусом 118 акров коммерческого назначен…
€150,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dovainonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dovainonys, Литва
€16,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kasparai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kasparai, Литва
Три сельскохозяйственных участка на продажу возле реки Нерис Ширвинт р. self., Чибиш старый,…
€20,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Bartaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Bartaiciai, Литва
Cumplayer r. self., Каир, старый, Гудиен, Gaming g.50. Продано земельное участок 0,5311 га. …
€22,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pasventys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pasventys, Литва
КУПИТЬ SODIES ДЛЯ ПУБЛИКИ РЕКЛАМЫ РЕКЛАМЫ В 50 км. от Вильнюса, а также из Каунаса. 3 участ…
€18,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Tartokas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Tartokas, Литва
Роль в деревне, Каир р. участок, подходящий для поместья фермера, продается рядом с рекой Не…
€17,000
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Земельные участки в Кайшядорский район, Литва
Земельные участки
Кайшядорский район, Литва
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕТИ 19 ХА Адрес – Strošiauos, Каирский с…
€129,000
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Земельные участки с Geodesic measurements в Rumsiskes, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Rumsiskes, Литва
УКАЗАННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ СКЛИПЫ В ГОРОДЕ СНИЖЕННОГО ГОРОДА, В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТА С УХОДОМ ЗА ВЫИГР…
€36,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kalviai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kalviai, Литва
В ОДНОМ НЕДВИЖИМОСТИ ЛИТВАНСКИХ ЛИТВАНСКИХ РАСПОЛОЖЕНИЙ, МЕЖДУ СОВЕТОМ И ПОЛНЫМ, ЗЕМЛЯ 98-го…
€19,900
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Земельные участки с подведенным электричеством в Eigeniskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Eigeniskes, Литва
SELLYPE НЕКОТОРЫЕ R. SEN., NEMAITON SEN., MEDICAL K. 2. ------------------------------------…
€28,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kiemeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kiemeliai, Литва
На кладбищах 11900 евро продается сельскохозяйственный участок площадью 3,38 га в жизнеспосо…
€11,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Kriauciskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kriauciskes, Литва
Всего за 21000 евро Продается замечательный участок по адресу: Kaišiadorys, Dalio g.13 Участ…
€21,000
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Земельные участки в Gudiena, Литва
Земельные участки
Gudiena, Литва
В Кушиадорисе, Гудиена, Техника г. бывший участок заправочной станции со зданием продается. …
€24,950
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Земельные участки в Basonys, Литва
Земельные участки
Basonys, Литва
Если вы ищете тихий уголок для дома своей мечты, этот участок для вас. Участок с сказочной п…
€13,000
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Земельные участки в Жасляй, Литва
Земельные участки
Жасляй, Литва
Продается жилой участок площадью 1,9771 га в многообещающем районе недалеко от города Кайшиа…
€49,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Rumsiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rumsiskes, Литва
Участок усадьбы в центре города Рамшиш. Грохот - один из самых привлекательных и красивых ра…
€22,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Trakiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Trakiai, Литва
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€65,000
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Земельные участки в Triliskes, Литва
Земельные участки
Triliskes, Литва
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 2 СТРАНЫ ЕСМАНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА НЕКОТОР…
€60,000
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