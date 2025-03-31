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Коммерческая недвижимость в Giedraiciai, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 607 м² в Zvyrinka, Литва
Коммерческое помещение 3 607 м²
Zvyrinka, Литва
Площадь 3 607 м²
Этаж 1
Объект для продажи представляет собой комплекс бывших зданий больницы Aunkšiai, состоящих из…
$1,47 млн
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