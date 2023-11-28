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Коммерческая недвижимость в Gardamas, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Gardamas, Литва
Коммерческая
Gardamas, Литва
Площадь 330 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 330,36 КВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА Р. SAV., GARDAMO K., PIRTIES G. 2 Просторные комнаты…
€184,900
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