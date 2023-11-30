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Земельные участки в Dvariskes, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Dvariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dvariskes, Литва
€52,500
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
Вильнюс р. self., Nuts, Suips g. продал участок 16.40 одно- и бибский жилой район с фермерск…
€170,000
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Capital
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
ПРОДАЖА 14-го века. участок недвижимости С ДВУМЯ ДОМАШНИМИ ПРОЕКТАМИ СКЛЫП В БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ,…
€67,900
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Capital
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
8 приусадебных участков для продажи после 10 акров Отличное место для поиска участка дома О…
€45,000
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Dvariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dvariskes, Литва
€52,500
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Capital
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
РАЗДЕЛ ( 3,18 HA ) ОТНОСИТСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ EJER. Отличное место для жизни, идеально подходит …
€99,900
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Capital
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
ТРИ СКЛИПА В ШЕСТОЙ Отличное место для жизни рядом с городом, чтобы насладиться природой. Но…
€46,500
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Capital
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