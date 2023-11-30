Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Дотнува

Коммерческая недвижимость в Дотнува, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Urneziai, Литва
Коммерческая
Urneziai, Литва
Площадь 272 м²
Этаж 2
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти