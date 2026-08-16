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Дома в Kraslavas novads, Латвия

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2 объекта найдено
Дом в Kaplavas pagasts, Латвия
Дом
Kaplavas pagasts, Латвия
Площадь 1 591 м²
$410,445
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
$441,259
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Параметры недвижимости в Kraslavas novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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