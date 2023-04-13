Купить земельный участок в Украине

Недвижимость в Украине: что нужно учитывать иностранцам при покупке

Иностранные инвесторы регулярно скупают недвижимость в Украине. Покупателей привлекает удобное географическое расположение этой страны и достаточно низкие налоги на покупку жилья, не превышающие 5%. К иностранным гражданам, приобретающим квадратные метры, власти Украины охотно идут на встречу, не предъявляя серьезных требований. Для покупки жилых и коммерческих объектов иностранцам достаточно иметь паспорт своего государства или местный ВНЖ. Документ о ПМЖ предъявлять не обязательно.

Почему купить недвижимость в Украине выгодно для иностранцев

Существует сразу несколько преимуществ, из-за которых нерезиденты активно скупают местные апартаменты:

Купленные объекты недвижимости в Украине иностранцы могут использовать не только в качестве жилья. Допускается также их сдача в аренду, перепродажа и другие действия, не противоречащие закону.

Приобретать квадратные метры в стране разрешается на несколько собственников.

В стране активно развит вторичный и первичный рынок жилья. Иностранцы могут покупать дома и квартиры на любой вкус.

Стоимость недвижимости в Украине

Наиболее дорогие варианты представлены в Киеве и Донецке. Цена однокомнатной квартиры с ремонтом здесь достигает 40 000 евро. Элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты оцениваются в 70000-100000 евро. В менее крупных городах, таких как Винница и Херсон, квартиры можно купить дешевле — в районе 1000 евро за квадрат. Цена на жилье в Украине во многом зависит от ее состояния и расположения. Самые дорогие апартаменты встречаются возле Черного моря и в центральных районов украинских городов.