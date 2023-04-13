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Купить земельный участок в Украине

1 377 объектов найдено
Земельные участки 5 комнатв Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 90,931
13758. Продам участок 14 соток земли в Суворовском районе Участок наход…
Земельные участки 5 комнатв Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 56,377
10763 . . . Предлагается к продаже земельный участок в Черноморке. Обща…
Земельные участкив Подгорцы, Украина
Земельные участки
Подгорцы, Украина
€ 42,283
Продаю 30 Соток Земли Подгорцы Новообуховское шоссе SP-023-925 Продаю Участок Земли в …
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 50,012
15756. Продам участок 4 сотки в районе Кинотеатра Родина. Огорожен высо…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 200 м² 1/1 Этаж
€ 363,722
14816 Продам участок 15 соток вместе с юридической фирмой. На участке п…
Земельные участки 3 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 168,222
14681. Продам участок 2 сотки в районе Французского Бульвара. Закрытый …
Земельные участки 4 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 271,882
14680. Предлагаем к покупке земельный участок в Аркадии. Общей площадью…
Земельные участки 3 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 50,921
14336 Продам участок с домом под реконструкцию или ремонт. На участке п…
Земельные участки 3 комнатыв Лиманка, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 65,470
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
Земельные участки 5 комнатв Одесса, Украина
Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 409,188
13462 Предлагается к продаже участок с недостроенным домом в коттеджном…
Земельные участки 6 комнатв Одесса, Украина
Земельные участки 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 1 400 м² 1/2 Этаж
€ 827,468
12262. Помещение с участком на Водопроводной. Общая площадь 1400 кв.м. …
Земельные участки 3 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 51,830
12248 Дом в ветхом состоянии. Под реконструкцию или ремонт. Возможно с…
Земельные участки 2 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 63,651
11174 Предлагаю к продаже участок 2,5 сотки в отличном районе. Фасад 6 …
Земельные участки 2 комнатыв Затока, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Затока, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 36,372
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пре…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 629 м² 1/1 Этаж
€ 609,235
10116. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок вблизи Центр…
Земельные участки 3 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 78,564
10068 Участок 5 соток земли на Фонтане. На участке расположен комплек…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 545,584
10010. . . Предлагаем к продаже складская территория в р-не магазина Ид…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 204,594
9395. . . Предлагаем к продаже земельный участок на Таирова по ул. Дача…
Земельные участки 2 комнатыв Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 29,207
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 2 комнатыв Лиманка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 29,207
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
Земельные участки 3 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 42,737
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 1 м² 1/1 Этаж
€ 90,931
8383 . . . В продаже ровный земельный участок в Авангарде. Общая площад…
Земельные участки 1 комнатав Прилиманское, Украина
Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 10,912
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 1 160 м² 1/2 Этаж
€ 554,677
7494 Предлагаем к продаже земельный участок со зданием на ближней Молда…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 8 630 м² 1/5 Этаж
€ 5,001,183
7059. . . Предлагаем к продаже земельный участок с капитальным зданием …
Земельные участки 1 комнатав Великодолинское, Украина
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
1 Количество комнат 11 365 м² 1/1 Этаж
€ 1,545,820
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
Земельные участки 2 комнатыв Одесса, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 168,222
№5692 Предлагаем к продаже участок на Таирова по ул. Костанди. Общая пл…
Земельные участки 1 комнатав Холодная Балка, Украина
Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
1 Количество комнат 2 м² 1/1 Этаж
€ 126,394
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
Земельные участки 2 комнатыв Фонтанка, Украина
Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 1 700 м² 1/3 Этаж
€ 754,724
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
Земельные участки 1 комнатав Одесса, Украина
Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 600 м² 1/2 Этаж
€ 454,653
№5467. . . Предлагаем к продаже участок со строением в Черноморке на у…

Недвижимость в Украине: что нужно учитывать иностранцам при покупке

Иностранные инвесторы регулярно скупают недвижимость в Украине. Покупателей привлекает удобное географическое расположение этой страны и достаточно низкие налоги на покупку жилья, не превышающие 5%. К иностранным гражданам, приобретающим квадратные метры, власти Украины охотно идут на встречу, не предъявляя серьезных требований. Для покупки жилых и коммерческих объектов иностранцам достаточно иметь паспорт своего государства или местный ВНЖ. Документ о ПМЖ предъявлять не обязательно.

Почему купить недвижимость в Украине выгодно для иностранцев

Существует сразу несколько преимуществ, из-за которых нерезиденты активно скупают местные апартаменты:

  • Купленные объекты недвижимости в Украине иностранцы могут использовать не только в качестве жилья. Допускается также их сдача в аренду, перепродажа и другие действия, не противоречащие закону.
  • Приобретать квадратные метры в стране разрешается на несколько собственников.
  • В стране активно развит вторичный и первичный рынок жилья. Иностранцы могут покупать дома и квартиры на любой вкус.

Стоимость недвижимости в Украине

Наиболее дорогие варианты представлены в Киеве и Донецке. Цена однокомнатной квартиры с ремонтом здесь достигает 40 000 евро. Элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты оцениваются в 70000-100000 евро. В менее крупных городах, таких как Винница и Херсон, квартиры можно купить дешевле — в районе 1000 евро за квадрат. Цена на жилье в Украине во многом зависит от ее состояния и расположения. Самые дорогие апартаменты встречаются возле Черного моря и в центральных районов украинских городов.

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