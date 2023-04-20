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Земельные участки в Мажейкский район, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
Земельные участки в Jautakiai, Литва
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
Продается 7,95 а. садовый участок нуждается в р. self., искры старые, ленивые, отдыхают г. 4…
Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 15,000
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
Земельные участки в Jautakiai, Литва
Земельные участки
Jautakiai, Литва
€ 5,000
Продается 7,95 а. садовый участок нуждается в р. self., искры старые, ленивые, отдыхают г. 4…
Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 85,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
€ 6,900
Продается садовый участок 6.13ar с небольшим коттеджем с двумя комнатными плитами. У одного …
Земельные участки в Kalnenai, Литва
Земельные участки
Kalnenai, Литва
€ 28,000
26 ARS, живущих в последнюю перманентность. - Расположение - Малый, Курмаити г. 40 - Участок…
Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€ 33,000
Земельные участки в Troskuciai, Литва
Земельные участки
Troskuciai, Литва
€ 12,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Земельные участки в Urvikiai, Литва
Земельные участки
Urvikiai, Литва
€ 26,500
ПРОДАВАЯ 13 ARS, ЖИВУЩИХ ПОСЛЕДНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В НОВОЙ ЖИЗНИ, VOS 5 MIN. ДОРОГА IKI МАЛЕН…
Земельные участки в Naikiai, Литва
Земельные участки
Naikiai, Литва
€ 5,500
Продается садовый участок 6,5 га SB "Shaile Участок в темной форме Назначение земли - Sod М…
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