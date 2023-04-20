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Земельные участки в Dotnuvos seniunija, Литва

8 объектов найдено
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 155,000
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕТИ 19 ХА Адрес – Strošiauos, Каирский с…
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 12,499
В пригороде Алитус - Миклусенай продается участок площадью 37,1 аро. Участок расположен в 6 …
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 8,000
ЭТИ СКЛИПЫ ВЫ ДОЛЖНЫ: ХОТИТЕ ЕБРРЕС; ХОТИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ НА ЗАДНЕМ ОРУ БЕЙНУ; ХОТИТЕ ЖИТЬ В…
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 57,000
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШИХ СОДИ / ДОМА / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НОМЕРОВ И ЛЕСНЫХ ЯБЛОКОВ. Два …
Земельные участки в Vainotiskiai, Литва
Земельные участки
Vainotiskiai, Литва
€ 3,000
ПОТОЛКИ СОДА В СООБЩЕСТВЕ СОДА 6 АРС. AKADEMIA _____________________________________________…
Земельные участки в Vainotiskiai, Литва
Земельные участки
Vainotiskiai, Литва
€ 7,000
SOD SUMM PDO В ОБЗОРЕ НЕКОТОРЫХ. •Площадь участка - 8,66 аро; •Gatve проходит связь ( элект…
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 11,500
Agricultural parcel 2.5 ha of agriculture Four-kiluoto km., Cairo area. GENERAL INFORMATION:…
Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
€ 198,000
БОЛЬШОЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОНКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ . =======================================…
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