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Земельные участки в Прага, Чехия

4 объекта найдено
Земельные участки в Liben, Чехия
Земельные участки
Liben, Чехия
€ 226,266
Земельные участки в Прага, Чехия
Земельные участки
Прага, Чехия
€ 179,088
Участок 520 m² — Прага 5, Радотин Участок 26 на 26 квадратных метров Коммуникации подв…
Земельные участки в Veliky Brazdim, Чехия
Земельные участки
Veliky Brazdim, Чехия
€ 233,220
Участок 436 m² в районе Праги 9 — Чаковице Все коммуникации подведены к участку На уча…
Земельные участки в Veliky Brazdim, Чехия
Земельные участки
Veliky Brazdim, Чехия
€ 251,472
Участок 486 m² в районе Праги 9, Саталице для строительства дома. Все сети подведены к участ…
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