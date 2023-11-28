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Дома в Ruiru, Кения

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ruiru, Кения
Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
€47,000
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