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Бунгало в Kajiado North, Кения

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1 объект найдено
Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2,428
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Параметры недвижимости в Kajiado North, Кения

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