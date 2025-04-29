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Жильё в Biashara ward, Кения

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Biashara ward, Кения
Дом 5 комнат
Biashara ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
$46,992
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Параметры недвижимости в Biashara ward, Кения

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