  1. Realting.com
  2. Кения
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Кении

Central Kenya
6
Kiambu
6
Gitothua ward
5
Tatu City
5
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 4 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$248,500
Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
Квартира 3 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 3 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$148,700
Квартира 1 комната в Tatu City, Кения
Квартира 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$94,000
