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Жильё в yryyt hwd hsrww mhlqt hrwwhh whsyrwtym hhbrtyym, Израиль

2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Кфар-Саба, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Кфар-Саба, Израиль
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Красивый дуплекс 189 м2 по Арноне. Очень тихий и зеленый район в 2 шагах от Ccial Arim. Огро…
$1,37 млн
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. 3-этажное здание. К востоку…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в yryyt hwd hsrww mhlqt hrwwhh whsyrwtym hhbrtyym, Израиль

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