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Продажа новостроек в Сдерот

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Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Сдерот, Израиль
от
$334,271
Неотский район Ашкелон 3 комнаты для захвата
Агентство
Immobilier.co.il
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