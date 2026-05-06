Жилой квартал Baka dans un bel immeuble boutique

Тель-Авив, Израиль

Улица Рембрандта, недалеко от площади Рабина и примерно в 1 км от моря, в центральной и востребованной среде, недалеко от ратуши и медицинского центра Ичилова (очень центральная площадь с высоким спросом на аренду и наследие). Расположенная на 6-м этаже нового здания, построенного в 2025 го…