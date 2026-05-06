Жилой квартал Top investissement tel aviv

Лучшие инвестиции Проект расположен на тихой улице Флорентийского района, которая продолжает свое обновление. Рядом с автомагистралью Аялон, в 50 метрах от фиолетовой трамвайной линии и в 300 метрах от зеленой линии. Квартиры 2 комнаты 50м2 + 6м2 терраса Mamad (безопасно) Кондиционер С 1-го этажа от 2.490.000 шекели Квартиры 3 комнаты 50м2 + 6м2 терраса Mamad (безопасно) Кондиционер С 1-го этажа от 2,550.000 шекели В настоящее время проект находится в предварительной продаже. Он уже получил лицензию на строительство и должен начать строительство в ноябре 2024 года. Ключевая поставка запланирована на апрель 2027 года. Возможность договориться о 20% подписи и 80% доставки ключей.