  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A louer

Жилой квартал A louer

Ашдод, Израиль
от
$1,265
08.08.2026
$1,265
07.08.2026
$1,262
06.08.2026
$1,265
;
Жилой квартал A louer
1
Оставить заявку
ID: 39714
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$572,760
Жилой квартал Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Эйлат, Израиль
от
$2,697
Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,81 млн
Жилой квартал Meuble proche du tram accessibilite complete
Иерусалим, Израиль
от
$3,497
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,66 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A louer
Ашдод, Израиль
от
$1,265
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Показать все Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$792,540
Эксклюзивная продажа Современные 4-комнатные апартаменты (лифт) в центре Rishon LeZion * Квартира 4 номера особенно просторная * 100 м2 жилой площади * Солнечная терраса около 10 м2 Mamad (безопасная комната) Большой лифт (6 человек) Частная парковка в табу (не мультипликатор) 6-й этаж из 7…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Жилой квартал Projet complexe luxueux centre ville
Тель-Авив, Израиль
от
$3,98 млн
Проект на продажу в центре Тель-Авива, в престижном комплексе с тренажерным залом, бассейном, парткомом и 24-часовой охраной. Большой торговый центр на первом этаже башни. Выпуск 2028 г. 34-й этаж с лифтами. 4 номера, 2 ванные комнаты, 3 WC 155m2 + терраса 20m2. Двойная выставка: Северо-Вост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,23 млн
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации