Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

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Редкий дуплексный пентхаус в современном здании поставлен в 2023 году, идеально расположенный у ворот Флорентина – одного из самых оживленных и популярных районов Тель-Авива.
Это исключительное свойство предлагает около 94 м2 жилой площади на двух уровнях, сочетая конфиденциальность, гибкость и исключительную среду обитания.
Сильной стороной отеля является впечатляющая частная терраса на крыше площадью 35 м2, идеально подходящая для гостеприимства, ужина на открытом воздухе и наслаждения средиземноморским небом. Дополнительный эксклюзивный район на крыше предлагает привлекательный потенциал для лаунджа джакузи с панорамным видом на город и морской бриз.
Характеристики:
Современное здание с лифтом (2023)
• Защищенная комната (Мамед)
• 2 ванные комнаты
• 2 террасы
• Последний этаж
• Четыре направления, обеспечивающие естественную яркость в течение дня
Расположен в нескольких минутах ходьбы от Левинского рынка, бульвара Ротшильдов, кафе, ресторанов и ночной жизни Флорентина, с легким доступом к автомагистрали Аялон и примерно в 25 минутах от аэропорта Бен-Гурион (в зависимости от трафика).
Квартира в настоящее время сдается в аренду по 11 800 в месяц, предлагая немедленный доход от аренды. Его можно приобрести у арендатора на месте или доставить бесплатно.
Прямая продажа владельцем - без агентских сборов.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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