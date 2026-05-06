Жилой квартал Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

Редкий дуплексный пентхаус в современном здании поставлен в 2023 году, идеально расположенный у ворот Флорентина – одного из самых оживленных и популярных районов Тель-Авива. Это исключительное свойство предлагает около 94 м2 жилой площади на двух уровнях, сочетая конфиденциальность, гибкость и исключительную среду обитания. Сильной стороной отеля является впечатляющая частная терраса на крыше площадью 35 м2, идеально подходящая для гостеприимства, ужина на открытом воздухе и наслаждения средиземноморским небом. Дополнительный эксклюзивный район на крыше предлагает привлекательный потенциал для лаунджа джакузи с панорамным видом на город и морской бриз. Характеристики: Современное здание с лифтом (2023) • Защищенная комната (Мамед) • 2 ванные комнаты • 2 террасы • Последний этаж • Четыре направления, обеспечивающие естественную яркость в течение дня Расположен в нескольких минутах ходьбы от Левинского рынка, бульвара Ротшильдов, кафе, ресторанов и ночной жизни Флорентина, с легким доступом к автомагистрали Аялон и примерно в 25 минутах от аэропорта Бен-Гурион (в зависимости от трафика). Квартира в настоящее время сдается в аренду по 11 800 в месяц, предлагая немедленный доход от аренды. Его можно приобрести у арендатора на месте или доставить бесплатно. Прямая продажа владельцем - без агентских сборов.