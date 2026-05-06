Жилой квартал Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Продается в Эйлате - 3-комнатная квартира с большой террасой и открытым видом. Кухня + гостиная, главная спальня с ванной комнатой и комната для детей / гостей. Квартира очень солнечная и очень чистая. Электрические жалюзи, напольная плитка. Идеально подходит для ног до земли или круглогодичного или краткосрочного проката. 2 шага от моря и прогулка. Любопытное воздержание.