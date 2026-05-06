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Жилой квартал Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Эйлат, Израиль
от
$508,400
;
10
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ID: 39626
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат
  • Адрес
    Shoham

О комплексе

Перевод
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Продается в Эйлате - 3-комнатная квартира с большой террасой и открытым видом. Кухня + гостиная, главная спальня с ванной комнатой и комната для детей / гостей. Квартира очень солнечная и очень чистая. Электрические жалюзи, напольная плитка. Идеально подходит для ног до земли или круглогодичного или краткосрочного проката. 2 шага от моря и прогулка. Любопытное воздержание.

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage
Эйлат, Израиль
от
$508,400
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