Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Новый проект Katamon Jerusalem от 2 до 5 комнат, пентхаусов и садового первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Декабрь 2029 года Методы оплаты Проект сопровождает банк Leumi. 20% 80% или несколько раз 2 номера от 53 до 69 м2 с 9 м2 Мирпесета, с 28-го этажа, вид с южной стороны парка с подвалом, но без парковки - Цена от 2.400.000 ш 2.5 штуки 69м2 и 12м2 Мирпесет Цена: 3.000.000 ш 3 номера 80м2 и 11м2 Мирпесет с подвалом и парковкой, с 22 этажа, выставка: Север/Запад Цена от 3.500.000 ш. 5 номеров 120м2 и 11м2 Мирпесет, с 2 парковочными местами и погребом, 9-й этаж - Цены от 4.500.000 ш 5 номеров 135м2, 2 Мирпесета 18м2 и 12м2, 3 ванные комнаты с туалетом, 11 этаж – Цена от 5 000 000 ш Эти цены могут быть изменены и не включают комиссию нашего агентства, которая составляет 2% НДС. Для получения дополнительной информации или для организации визита, позвоните нам Примечание: в случае строящегося проекта фотографии и планы публикуются только в информационных целях и не являются договорными, поэтому квартиры не обставлены.