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Жилой квартал Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$3,85 млн
;
11
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ID: 37951
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Нахум Соколов, 103

О комплексе

Перевод
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Продается исключительно На старом севере, возле парка Яркон, порта и моря 103 А, улица Соколова На третьем этаже, 80 м2 3-комнатная квартира очень светлая, обращенная на юг (4 направления) Закрытая и рабочая терраса В настоящее время арендованный Наличие укрытия в здании Возможности: TAMA 38/2. Нынешняя подпись

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,85 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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