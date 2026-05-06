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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

Иерусалим, Израиль
от
$11,000
;
11
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ID: 37949
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRav Berlin, 11

О комплексе

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Красивая 2-комнатная квартира расположена в одном из самых востребованных районов Иерусалима. 6 этаж с лифтом 2 штуки Современный душ Безопасная комната (Safe Room) Терраса с исключительным видом на Иерусалим Частная терраса на крыше с открытой кухней и захватывающим панорамным видом Полностью меблированный Высококачественный архитектурный дизайн Частные парковочные места доступны только днем и вечером ? Аренда: 11 000 в месяц ? Доступно с 15.08.2026

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel
Иерусалим, Израиль
от
$11,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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