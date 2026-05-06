Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

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Красивая 2-комнатная квартира расположена в одном из самых востребованных районов Иерусалима.
6 этаж с лифтом
2 штуки
Современный душ
Безопасная комната (Safe Room)
Терраса с исключительным видом на Иерусалим
Частная терраса на крыше с открытой кухней и захватывающим панорамным видом
Полностью меблированный
Высококачественный архитектурный дизайн
Частные парковочные места доступны только днем и вечером
? Аренда: 11 000 в месяц
? Доступно с 15.08.2026
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
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Досуг
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