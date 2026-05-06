Жилой квартал Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Эксклюзивная новизна
В очень популярном комплексе Gindi TLV
Башня 1 (в небоскребах)
42-й этаж! беспрепятственный вид на море
Яркая, просторная и уникальная 5,5-комнатная квартира
Жилая площадь 153 м2 + исключительный балкон 22 м2 с видом на запад, море и юг
Очень большая спальня с раздевалкой (западная экспозиция)
Просторные комнаты с видом на море
3 ванные комнаты
2 ванные комнаты
Квартира была отремонтирована и со вкусом меблирована, включая заказное столярное дело. 2 парковочных места (ряд)
Просторное хранилище площадью 13 м2
Солнечный водонагреватель
Строительные услуги:
24/7 охрана с охраной в роскошном лобби
Современный и хорошо оборудованный спортзал
Эксклюзивная деловая ярмарка и дизайн
Просторный частный спортзал для детей в здании
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно