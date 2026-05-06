Жилой квартал Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Эксклюзивная новизна В очень популярном комплексе Gindi TLV Башня 1 (в небоскребах) 42-й этаж! беспрепятственный вид на море Яркая, просторная и уникальная 5,5-комнатная квартира Жилая площадь 153 м2 + исключительный балкон 22 м2 с видом на запад, море и юг Очень большая спальня с раздевалкой (западная экспозиция) Просторные комнаты с видом на море 3 ванные комнаты 2 ванные комнаты Квартира была отремонтирована и со вкусом меблирована, включая заказное столярное дело. 2 парковочных места (ряд) Просторное хранилище площадью 13 м2 Солнечный водонагреватель Строительные услуги: 24/7 охрана с охраной в роскошном лобби Современный и хорошо оборудованный спортзал Эксклюзивная деловая ярмарка и дизайн Просторный частный спортзал для детей в здании