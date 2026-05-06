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Жилой квартал Penthouse a louer

Раанана, Израиль
от
$12,500
;
Жилой квартал Penthouse a louer
1
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ID: 37933
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Atidim

О комплексе

Перевод
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✨ Для аренды - Пентхаус с большой террасой в Раанане ✨Расположенный на западно-центральной улице Ханиссим, этот 4-комнатный пентхаус предлагает приятную среду обитания с красивым внешним видом и реальным ощущением пространства. ✔️ 4 штуки ✔️ Большая терраса 80 м2 ✔️ Мамад ✔️ Парковка ✔️ Приятное расположение рядом с удобствами Яркая и простая в использовании недвижимость, идеально подходящая для ежедневного наслаждения на открытом воздухе. ? Доступно с 5 августа.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Penthouse a louer
Раанана, Израиль
от
$12,500
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