  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Жилой квартал Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$6,000
;
9
Оставить заявку
ID: 37932
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
40 квартир в аренду – только для групп и организаций. Приезжайте и наслаждайтесь новой городской средой, современной и элитной, в самом сердце Иерусалима. Центральное и стратегическое расположение, обеспечивающее легкий доступ ко всем районам города. Качественный жилой опыт, сочетающий комфорт, дизайн и практичность, в нескольких минутах ходьбы от основных культурных, коммерческих и развлекательных центров Иерусалима. Апартаменты от 2 до 3 комнат Различные доступные области Расположен с 1-го по 7-й этаж От 6000 в месяц ✔ Яркие апартаменты ✔ Хороший балкон ✔ Нет парковки Вход с 15 августа

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Герцлия, Израиль
от
$8,875
Жилой квартал Projet neuf de luxe a jerusalem
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$4,73 млн
Жилой квартал Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Тель-Авив, Израиль
от
$1,99 млн
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$3,63 млн
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$6,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Район, в разгар архитектурного обновления благодаря проектам TAMA 38, се…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement neuf
Жилой квартал Superbe appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$880,400
Новая 3-комнатная квартира, построенная предпринимателем, в Кирьят Йовеле. Балкон с суккой Яркий Тихий район Частная парковка Рядом с магазинами и синагогами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer
Жилой квартал Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer
Жилой квартал Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$11,00 млн
Новый в продаже исключительно Хадасса 6 - в престижной и востребованной башне Ган Хаир Яркая и ухоженная квартира площадью около 163 м2 Практическая подземная парковка 7-й этаж Вид открыт на северо-запад от гостиной (гостиная и кухня) и на восток от комнат. Здание получило полную внешнюю ре…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации