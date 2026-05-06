Жилой квартал Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

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40 квартир в аренду – только для групп и организаций.
Приезжайте и наслаждайтесь новой городской средой, современной и элитной, в самом сердце Иерусалима.
Центральное и стратегическое расположение, обеспечивающее легкий доступ ко всем районам города.
Качественный жилой опыт, сочетающий комфорт, дизайн и практичность, в нескольких минутах ходьбы от основных культурных, коммерческих и развлекательных центров Иерусалима.
Апартаменты от 2 до 3 комнат
Различные доступные области
Расположен с 1-го по 7-й этаж
От 6000 в месяц
✔ Яркие апартаменты
✔ Хороший балкон
✔ Нет парковки
Вход с 15 августа
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
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