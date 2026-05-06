Жилой квартал Immeuble magnifique a louer au centre de jerusalem

40 квартир в аренду – только для групп и организаций. Приезжайте и наслаждайтесь новой городской средой, современной и элитной, в самом сердце Иерусалима. Центральное и стратегическое расположение, обеспечивающее легкий доступ ко всем районам города. Качественный жилой опыт, сочетающий комфорт, дизайн и практичность, в нескольких минутах ходьбы от основных культурных, коммерческих и развлекательных центров Иерусалима. Апартаменты от 2 до 3 комнат Различные доступные области Расположен с 1-го по 7-й этаж От 6000 в месяц ✔ Яркие апартаменты ✔ Хороший балкон ✔ Нет парковки Вход с 15 августа