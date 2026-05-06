Жилой квартал Residence boutique dexception

В районе Мекор Хаим недалеко от Баки всего в 2 минутах ходьбы от торгового центра Hadar. В нескольких минутах от тихого зеленого парка Месила, который ведет прямо к живописному Мошаве Германит. У подножия всех супермаркетов и магазинов в Талпиоте. Просто в центре всех потребностей. Победный потенциал: проект расположен на маршруте нового трамвая (на улице Хапарса), что позволяет быстро и легко добраться до центра города. Новое роскошное здание застройщика всего 9 этажей с великолепным вестибюлем, лифтами Шаббат и подземной парковкой. Новая 4-комнатная квартира очень просторная 111 м2, яркость гарантирована на весь день с очень большой жилой площадью, идеально подходящей для приема, и отдельной кухней, плюс балкон площадью 11 м2 с открытым видом. Кухонный стенд признанного поставщика Gal, Комната для мам, главная спальня с ванной комнатой, гостевая ванная комната. Центральный кондиционер частного ВРФ в каждом из помещений, напольное отопление с частным термостатом в каждом месте, система умного дома, просто самые престижные услуги. В квартире есть подземное частное парковочное место и прилегающий подвал. Немедленный вход. У подножия франкоязычных общин и школы Пьера Кёнинга.