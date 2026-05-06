Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в самом сердце парка Хадера. Его характеристики: - Площадь 105 м2 17-й этаж из 19 Прекрасная терраса 40 м2 Полный вид на Экопарк Просторная и светлая гостиная - Элегантная, индивидуальная кухня - Три красивые спальни, включая безопасную комнату и мастер-люкс с интегрированной гардеробной - 2 ванные комнаты, 2 туалета Лифт Chabat - Кондиционер, электрические жалюзи - Пещера, парковка Рядом с торговым центром, школами и быстрым доступом к дорогам 2, 4 и 6. В любом случае, маленькая драгоценность по невероятной цене! Для получения дополнительной информации: Рахель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736