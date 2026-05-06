Жилой квартал Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer

Эксклюзивная продажа: 238 Ben Yehuda Street, Тель-Авив В тихом районе! В очень востребованном месте, в нескольких минутах от моря и набережной, отремонтированная и исключительная 2-комнатная квартира, предлагающая большой потенциал для развития. ▪️ 67 м2 ▪️ Третий этаж (галерея + 2) ▪️ Маленький лифт в здании ▪️ Отремонтированный и яркий ▪️ 1 ванная комната + 2 туалета ▪️ Укрытие в здании ▪️ В настоящее время арендованный 7800 шекелей в месяц с новой годовой арендой и трехмесячной оговоркой о досрочном расторжении - также идеально подходит для инвесторов ✨ Основной актив: разрешение на строительство (TAMA) уже депонировано в мэрии, с контрактом, подписанным арендаторами со строителем Яезом. Заявка на получение разрешения на строительство ведется из ратуши. В рамках этого проекта планируется добавление балкона площадью около 10 м2, а также возможное расширение квартиры площадью около 5 м2 + 250 000 шекелей для проведения ремонтных работ.