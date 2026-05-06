Жилой квартал Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Джасмин Гиватаим
Новая ссылка на жилую роскошь в Гиватаиме
Исключительный проект подписан МЦР
Проект JASMIN GIVATAYIM разработан ICR Group, которая является результатом альянса между Израилем и Канадой, двумя крупными игроками в сфере элитной недвижимости в Израиле.
Разработанный как настоящая современная архитектурная икона, проект предлагает премиальный жизненный опыт, сочетающий в себе:
* элегантность,
Природа,
* эксклюзивные услуги,
стратегическое расположение у ворот Тель-Авива.
Стратегическое воздействие
Гиватаим – всего в нескольких минутах от Тель-Авива
Расположенный в самом сердце обновления Гиватаима, проект пользуется востребованной, тихой и зеленой жилой средой, оставаясь при этом связанным с динамизмом Тель-Авива.
Рядом:
Гиватаимский театр
Кикар Хамедина
Центр Azrieli
Станция HaShalom
Парк Гиватайим
* Торговые центры
* Качественные школы и инфраструктура
Все примерно в 5 минутах от главных осей и центра Тель-Авива.
ИКОНический тур
Современная архитектура и международный статус
Проект включает в себя:
* 30 этажей
118 апартаментов
* 2 дуплекса исключений
Архитектура подписана Гиль Шенхавом
Элегантный силуэт, который переопределяет жилой горизонт Гиватаима.
ВЫСОКИЕ БЕНЕФИТЫ
Эксклюзивные услуги и удобства
Джасмин предлагает реальный образ жизни:
Премиальные общие пространства:
Лобби дизайн двойной высоты
* Ультрасовременный спорт
* Зона йоги и пилатес
* Детский клуб
* Игровая комната
* Коворкинг пространства
Частный ландшафтный сад
* Вергер с фруктовыми деревьями
Огненная яма снаружи
* Интимные зоны отдыха
Любовное исключение
Похожий на роскошный отель, лобби предлагает:
Впечатляющие объемы, благородные материалы, естественный свет, элегантная и современная атмосфера.
Раффин Аппаратус
Каждая квартира спроектирована с особым вниманием:
объемы, естественный свет, оптимизация пространств и качество отделки.
Внутренние льготы:
Центральный кондиционер Invert
Умная домашняя автоматизация
Большие окна двойного остекления
Премиальная кухня
Планы работы Caesarstone
Плитка большого формата
Масштабные санитарные сооружения
GROHE или эквивалентные клапаны
Электрические жалюзи
Дизайн дверей
Одиночный жизненный опыт
Джасмин Гиватаим Прекрасно воплощает новую израильскую городскую роскошь:
Редкий баланс между:
Приватность, природа, современность и городская жизнь.
Идеальный проект:
Для основного проживания,
Для инвесторов,
Или для клиентов, ищущих премиальный товар в центре страны.
Местонахождение на карте
Гиватаим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно