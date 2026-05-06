Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Апартаменты в Кадиме
Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения
В самом сердце Кадимы, одного из самых востребованных и качественных мест Шэрон, открывается эксклюзивный проект, состоящий всего из 16 престижных коттеджей.
Кадима соблазняет своей исключительной жизненной средой, сочетающей в себе жилое спокойствие, зеленую среду и непосредственную близость к основным дорогам в центре Израиля. Кадима, известная своим качественным населением, высококлассными школами и семейной атмосферой, в настоящее время является одним из самых популярных адресов для семей, желающих насладиться высококлассной жизненной средой, оставаясь в нескольких минутах от Нетании, Раананы, Герцлии и Тель-Авива.
Этот проект осуществляется признанным строителем, специалистом по строительству престижных вилл, пользующимся солидной репутацией за качество своих достижений, безупречную отделку и внимание к деталям.
Виллы, предназначенные для абсолютного комфорта
Каждая вилла была разработана, чтобы предложить щедрые объемы, идеальную функциональность и особенно высокий уровень услуг.
Подвалы:
Идеальное независимое пространство для студии
• гостиная
• Камера
• Много удобств (офис, игровая комната, независимое размещение, гостевое пространство)
Первый этаж:
• Большая светлая гостиная
Современная американская кухня
• Прямой доступ в частный сад
• Частный бассейн
• Элегантные и функциональные приемные помещения
Пол:
• 4 просторных номера
• Высококлассный родительский люкс
• Современные ванные комнаты
• Оптимальный комфорт для всей семьи
Высокие постоянные услуги
Виллы получат выгоду от благородных материалов, современных удобств и отделки премиум-класса, которые соответствуют самым требовательным стандартам израильского рынка недвижимости.
Расписание
• Начало работы: сентябрь 2026
• Срок строительства: 24 месяца
• Ожидаемая поставка: сентябрь 2028
Редкий проект, нацеленный на клиентов, ищущих эксклюзивность, пространство и качество жизни в одном из самых востребованных секторов Шарона.