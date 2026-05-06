Жилой квартал Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходную 5-комнатную семейную квартиру с террасой, чтобы сделать Soccah!
Расположенный на 1-м этаже красивого недавнего здания, этот яркий и тщательно обслуживаемый объект предлагает теплую и тихую атмосферу.
Местонахождение:
Отлично! У входа в искомый район парка, рядом с выходом в ЭкоПарк, недалеко от торгового центра, школ, транспорта, парка Бет Хабад Франкофон...
Характеристики:
- большая светлая и гостеприимная гостиная
Современная и функциональная кухня
Специальная столовая для приема
Прекрасная терраса, которая может служить Соккой!
- Мастер-люкс с частной ванной комнатой и раздевалкой
- 3 дополнительных комфортабельных номера, включая защищенную комнату (Мамед)
- Ванная комната с ванной
- Гостевой туалет
- Кроме того: кондиционер, интерком и два парковочных места!
В здании:
Два лифта, включая один из Шаббата
- Хорошее, ухоженное лобби
«Религиозно-дружественная» квартира, идеально подходящая для семьи, которая ищет пространство, спокойствие, комфорт и качественную обстановку в одном из приятных районов Хадеры. И отличная инвестиция!
? Цена: 2,550.000
? Для получения дополнительной информации или для организации визита:
Рахель Хая Бенгигуи
RE/MAX Хадера
Профессиональная лицензия 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно