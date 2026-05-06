  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль
  4. Жилой квартал Projet neuf givat chmouel

Жилой квартал Projet neuf givat chmouel

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$4,42 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 36803
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль
  • Адрес
    Lipa Krepel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключительный проект, расположенный в одном из самых популярных районов Израиля. Стратегическое расположение в самом сердце Гиват Шмуэль, недалеко от синагог, магазинов и дорог, ведущих прямо в Тель-Авив. Зачем инвестировать в Гивата Шмуэля? ? Идеальное расположение: между Тель-Авивом, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Университетом Бар-Илан возле открытого каньона Офер Прямое сообщение: быстрый доступ к автомагистралям и центру страны Город высокого класса: высокое качество жизни, школы передового опыта, услуги высокого уровня Поддержка франкоязычных семей: школы, адаптированные к детям Олима Хадашима, школьные помощники и персонализированная поддержка Динамичная и безопасная социальная среда: идеально подходит для требовательных семей и инвесторов Типы доступных квартир: • 3 комнаты – 78 м2 + терраса 13 м2 • 4 комнаты – 95 м2 + терраса 13 м2 • 5 номеров – 125 м2 + терраса 90 м2 • 5 номеров – 123 м2 + терраса 15 м2 Высококачественные услуги: Керамический гранитный плиточный фарфор 100 × 100 Паркетные или плиточные комнаты Терраса на выбор: плитка / паркет / тик Централизованный кондиционер VRF последнего поколения Дизайн интерьерных дверей и high-end Пользовательская кухня с мраморной столешницей Ванные комнаты с черепицей до потолка Уборные приостановлены Домой Кино Подготовка Электрические магазины по всему дому Клапаны высшего качества Выгодные финансовые условия: 7% при подписании договора 13% при получении разрешения (июнь 2026) 80% при доставке ключей (июнь 2029) Фиксированная цена без индексации

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$11,00 млн
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Хадера, Израиль
от
$2,07 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$2,50 млн
Жилой квартал Projet netivot ideal investisseur
Нетивот, Израиль
от
$1,37 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$837,900
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$4,42 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Показать все Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Жилой квартал ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,38 млн
Эксклюзивность - для продажи ?️ Шенкин, рядом с рынком Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Яркая г…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,80 млн
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж без лифта. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выставк…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Показать все Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Бат-Ям, Израиль
от
$4,33 млн
Дженерал Бат Ям Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопровождающий банк: Mizrahi Tefahot Планируемая поставка март 2030 Пляж: около 800 м Доступ: близлежащий трамвай в 15/20 минутах езды от Тель-Авива Проект Очень элитная жилая программа в стратегическом месте Б…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации