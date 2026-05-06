Жилой квартал Projet neuf centre ville netanya

Нетания, Израиль
$2,99 млн
ID: 36647
Дата обновления: 17.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Israel Zangvil, 39

О комплексе

Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat рад представить эксклюзивный проект, идеально расположенный в центре города Нетания, на очень тихой и востребованной улице Зангвилл. Этот район пользуется всеми преимуществами центра города: Магазины, рестораны и близлежащий Кикар пешком • Школы, общественные центры и синагоги доступны пешком • Пляжи всего в нескольких минутах езды • Семейное окружение, близкое ко всему, без компромиссов на спокойствие Буарон — высокое положение как подпись Проект разработан известным израильским производителем Gaby Boiron: • Высококачественная отделка • Непревзойденное качество строительства • Современные и устойчивые здания Отличная репутация у франкоязычных клиентов Каждая квартира предназначена для обеспечения комфорта, элегантности и реальной ценности наследия. Календарь и гарантии • Начало строительства: июнь 2026 • Доставка: июль 2028 • Полная банковская гарантия • Гарантированные цены без индексации Каждая квартира продается с парковкой Метод урегулирования 7% на подпись • 13% - июнь 2026 41% - за 6 месяцев до доставки ключей 29% — за 1 месяц до передачи ключей; 10% — при передаче ключей (июль 2028) Премиальное расположение Справочный производитель Предпродажи по выгодным ставкам Безопасные инвестиции Агентства ® Французскоязычный специалист по новым проектам в Израиле

USD
%
USD
лет
USD
Тель-Авив, Израиль
от
$6,32 млн
Эксклюзивный проект расположен на одной из самых популярных улиц Тель-Авива, сочетающей в себе местный шарм и современное стояние. Режиссер Gorel и дизайнер Lior Ben Dov Architects, с высоким уровнем требований и отделки. Ключевые особенности: Элегантная архитектура и оптимизированные план…
Immobilier.co.il
Ашдод, Израиль
от
$4,12 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Immobilier.co.il
Ашкелон, Израиль
от
$668,850
В Барнеа прекрасные 5 комнат рядом с морем, просторные
Immobilier.co.il
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
