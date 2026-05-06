Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing

Дженерал Бат Ям Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопровождающий банк: Mizrahi Tefahot Планируемая поставка март 2030 Пляж: около 800 м Доступ: близлежащий трамвай в 15/20 минутах езды от Тель-Авива Проект Очень элитная жилая программа в стратегическом месте Бат-Ям. Современный дизайн, оптимизированные объемы, террасы с видом на море / город на полу, ориентация и типология. Типологии доступны • Апартаменты 2, 3 и 4 комнаты • Пентхаусы на верхних этажах Услуги 5 звезд ⭐ Бассейн для купания ⭐ Спортивный зал ⭐ Спа и оздоровительные зоны ⭐ Крыша установлена ⭐ 24/7 помощь ⭐ Консьержери ⭐ Жилой зал ⭐ Коворкинговые пространства Условия урегулирования 20% при подписании договора 41% 6 месяцев до ключевой доставки 39% при доставке ключей Подробности по плану План А: 3 штуки • 75 м2 + 15 м2 терраса • Юг / Восток / Север План Б: 2 штуки • 52 м2 + 6 м2 терраса • Север / Восток План C: 3 штуки • 75 м2 + 11 м2 терраса • Запад / Север / Восток План D: 4 штуки • 97 м2 + 11 м2 терраса • Север / Запад / Юг План Е: 2 штуки • 52 м2 + 6 м2 терраса • Юг / Запад План F 4 штуки • терраса 88 м2 + 12 м2 • Запад / Юг / Восток Коммерческий контакт Мордехай Хайят Agences – специалист по новым проектам в Израиле