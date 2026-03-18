Жилой квартал Nouveau programme residentiel a ashdod 6eme arrondissement

Ашдод, Израиль
$1,56 млн
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Michashvili

О комплексе

Исключительный адрес в сердце Ашдода Новая жилая программа – 6-й округ В центре Rova VAV (район 6), Ашдод, на углу улиц Бней Брит и Михашвили, этот новый жилой проект воплощает современное видение городской среды обитания: архитектурную элегантность, комфорт жизни и стратегическое расположение. Состоящий из двух современных зданий, проект имеет привилегированное расположение перед зеленым парком. Благодаря своему угловому положению каждая квартира имеет щедрые отверстия, предлагающие исключительную естественную яркость, четкий вид и оптимальную вентиляцию. Жилые помещения были спроектированы с большим вниманием к деталям, сочетая функциональность, приятные объемы и качество строительства. Апартаменты предлагают умные и сбалансированные планы, идеально адаптированные к современной семейной жизни, с просторными зонами приема и светлыми комнатами. Искали центральное место Жить в этом проекте означает наслаждаться полной городской средой, где все необходимые удобства находятся в непосредственной близости. Район предлагает быстрый доступ к известным школам, многим синагогам и оживленной общественной жизни. До магазинов, услуг и супермаркетов можно добраться всего за несколько минут, как и до зеленых насаждений и досуга. Рядом находятся кинотеатр Ashdod Cinematheque, большой торговый центр BIG Fashion Ashdod, железнодорожный вокзал Ashdod Ad Halom, который обеспечивает быстрый доступ к центру страны, и современная больница Assuta Ashdod. Район центра города Ашдод, с его ресторанами, кафе и местами жизни, также находится в нескольких минутах езды, как и основные дороги, облегчающие быстрый доступ к Тель-Авиву и остальной части страны. Стратегические инвестиции в меняющийся район Шестой район Ашдода сейчас переживает важную динамику модернизации и городского развития. Новые проекты в области недвижимости помогают улучшить этот востребованный центральный сектор. Приобретение квартиры в этой программе сегодня означает получение особенно привлекательной цены в месте, которое будет приобретать ценность в ближайшие годы. Это сочетание централизации, качества строительства и цены запуска представляет собой редкую возможность на рынке недвижимости Ашдода. Особенно выгодные условия приобретения Проект также отличается исключительно гибким планом оплаты, предназначенным для облегчения доступа к собственности. Только 15% от стоимости недвижимости оплачивается при подписании договора, а остальные 85% оплачиваются только при сдаче квартиры. Этот план предлагается без процентов и без индексации на протяжении всего периода строительства, что позволяет покупателям извлечь выгоду из четкой финансовой видимости и значительного экономического преимущества. Пример приобретения – Квартира 3 комнаты Стоимость квартиры: 1 560 000 шекелей Оплата по подписи (15%) Агентские и адвокатские сборы: 288 162 шекелей (около 80 000 €) Баланс при доставке за 3 года: 1 326 000 шекелей На протяжении всего периода строительства не применяется процент или индексация. Редкая возможность на рынке Ашдод Благодаря своему центральному расположению, качеству архитектуры и особенно выгодным условиям приобретения, этот проект сегодня представляет собой одну из самых привлекательных возможностей для недвижимости в Ашдоде. Независимо от того, для основного места жительства или для инвестиций в наследие, эта программа предлагает идеальный баланс между качеством жизни, стратегическим местоположением и потенциалом ценности. [+]

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Новое здание для элитного строительства. Премиум расположение рядом со всеми удобствами. Частная подземная парковка включена. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Иерусалим, Израиль
от
$4,30 млн
Борохов - Кирьят Гайовель, Иерусалим Престижный адрес в самом сердце процветающего района Ваша новая жизнь начинается здесь Откройте для себя уникальный жилой проект на улице Борохова, один из самых популярных адресов Кирьят Гайовель. Тихая и зеленая зона, в нескольких минутах от трамвая и …
Нетания, Израиль
от
$1,35 млн
Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и…
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
