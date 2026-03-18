Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Нетания, Израиль
от
$997,100
5
ID: 36190
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и большой синагоги Полега. Этот эксклюзивный проект недвижимости сочетает в себе качество строительства, современный дизайн и комфорт жизни. Каждая квартира тщательно спроектирована, предлагая просторные и светлые пространства для удовлетворения всех ваших потребностей. Независимо от того, ищете ли вы основное место жительства или инвестиции, наш проект будет соответствовать вашим самым высоким ожиданиям. Выбирая наш проект в предварительной продаже, вы получаете уникальную возможность приобрести свое будущее дома на выгодных условиях. Не упустите эту исключительную возможность стать владельцем в одном из самых популярных районов Нетании. Характеристики проекта Проект Poleg включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и садовый первый этаж. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с очень красивой высотой потолка Разработан и спроектирован архитектором 2 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 2 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Тип квартиры Квартира 3 номера 77 м2 +12 м2 террасы Квартира 4 номера 105 м2 + терраса 13 м2 Квартира 5 номеров 131 м2 + 16 м2 терраса

Тель-Авив, Израиль
от
$2,33 млн
Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа Недавно построенная квартира в привилегированном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и оживленного центра Тель-Авива. • 4 комнаты, 92 м2 • Просторная солнечная терраса 15 м2 • Гостиная с открытой кухней • Родительский …
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,54 млн
Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Кв…
Иерусалим, Израиль
от
$3,38 млн
Бейт Керем — новое здание с частным входом. Роскошная квартира, спроектированная архитектором. 5 комнат 170 м2 + сад 150 м2 Возможность разделить на 3+2. Балкон Сукка. 2 парковочных места. лифт
